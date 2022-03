x x

SARONNO – Nel recupero della 17′ giornata del campionato di Promozione, ieri sera c’è stato da divertirsi. Innanzitutto per chi ha seguito il Fbc Saronno al centro sportivo “Caimi” di via San Giuseppe a Cantù dove, in uno scontro d’alta classifica, i biancocelesti di mister Gianpaolo Chiodini hanno affrontato il lanciatissimo Castello Cantù ed è finita 1-1 al termine di una partita spumeggiante.

Con il centravanti saronnese Orazio Iacovelli che alla fine ha parlato di una gara combattuta e senz’altro di buon livello.

Mentre l’Universal Solaro ha battuto nel derby l’Aurora Cmc Uboldese: un 2-0 che porta ancora più tranquillità alla formazione solarese ora a centroclassifica dopo una scalata dalle posizioni pericolanti.

Risultati della diciassettesima giornata: Universal Solaro – Aurora Cmc Uboldese 2-0, Solese – Valle Olona 1-0, Solbiatese – Morazzone 2-2, Meda – Olimpia 3-0, Gallarate – Lentatese 0-2, Amici dello sport – Besnatese 3-1, Accademia Inveruno – Union villa Cassano 1-1.

Classifica: Solbiatese 61, Castello città di Cantù 44, Morazzone 43, Meda 41, Saronno 40, Lentatese 38, Besnatese 37, Universal Solaro 30, Valle Olona 29, Aurora Cmc Uboldese 29, Accademia Inveruno 23, Amici dello Sport 22, Solese 20, Gallarate 19, Olimpia 18, Union villa Cassano 16.

