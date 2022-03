x x

CARONNO PERTUSELLA – Lavori in corso sulla rete a Caronno Pertusella, oggi fra le 8 e le 12.30 potrebbero esserci delle interruzioni dell’erogazione elettrica.

La società elettrica informa della possibilità di interruzioni dell’erogazione elettrica in via Verdi, via Donizetti, via Cimarosa, via Monteverdi, via Paganini, via O’Carolan, via Rossini, via Maderna, via Guido d’Arezzo, via Fratelli Rosselli, via Mozart, via Vivaldi, via Mascagni ed in via Corelli. Da parte dell’ente i suggerimento quello di evitare l’uso di ascensore, nelle aree indicate.

Nei giorni scorsi a Caronno Pertusella si sono verificati black out elettrici provocati dal furto di cavi elettrici, da parte di ignoti.

(foto archivio: interventi sulla rete elettrica da parte dei tecnici, in zona; in una precedente occasione)

