ORIGGIO – Porta a passeggio il cane nelle campagne, dopo avere parcheggiato in via ai Ronchi di Origgio, ed al ritorno la brutta sorpresa per la proprietaria del mezzo: qualcuno aveva mandato in frantumi uno dei vetri della vettura, forase per compiere un furto nell’abitacolo. Il tutto, peraltro, in un orario diurno, l’altro giorno attorno alle 13. Si è adesso alla ricerca di eventuali testimoni, chi ha visto qualcosa può riferirlo alle forze dell’ordine.

Sono dunque adesso in corso le indagini.

(foto archivio: vetro del finestrino di un’auto in frantumi, un precedente episodio che si è verificato sempre nella zona. Si tratta di episodi tutt’altro che infrequenti)

25032022