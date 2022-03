x x

SARONNO – “L’intervento di piantumazione previsto e che verrà effettuato con un costo di 100.000 euro riguarda un’iniziativa di ripristino di piante precedentemente abbattute e di sistemazione di luoghi che già necessitavano di interventi, parliamo quindi di un “atto dovuto” che non andrà a incrementare il patrimonio arboreo cittadino”.

Inizia così la nota di Massimo Uboldi coordinatore di M5s Saronno in merito alla nota dell’Amministrazione comunale sulla messa a dimora di una serie di essenze in città.

“Ancora una volta il M5S si trova a dover ricordare a questa amministrazione le circa 3000 piante (tanti sono i bambini nati in questi ultimi anni) ancora in attesa di essere piantumate, in ottemperanza della legge 10 del 2013 denominata ” un albero per ogni nato” mai applicata in questo Comune. Su questo tema va precisato che nessuna delle precedenti amministrazioni ha mai provveduto ad applicare questa legge, che interessa tutti i comuni superiori ai 15.000 abitanti.

Ricordiamo, come forza politica presente in consiglio comunale nella scorsa legislatura, di aver affrontato più volte questo tema con la giunta Fagioli, ne abbiamo parlato in diversi ambiti, compresi i consigli comunali aperti al pubblico, ricevendo in risposta (da parte dell’allora agronomo) che mancavano spazi idonei sul territorio comunale per mettere a dimora le piante come voleva la legge 10 in oggetto.

Il M5S è da sempre schierato dalla parte delle tematiche ambientali, in questo caso preferiamo pensare che certe (ingiustificate) risposte derivino dalla mancanza di volontà nell’affrontare l’argomento piuttosto che dalla disinformazione riguardo alla legge (questo sarebbe grave) considerando che l’obbligo della piantumazione per ogni bambino nato non comporta necessariamente l’utilizzo di uno spazio all’interno del comune di appartenenza, la messa a dimora può avvenire in qualunque altra località senza vincoli di luoghi né di distanze, con la sola modalità di comunicare ai genitori del nascituro il tipo di pianta e il luogo nel quale viene messa a dimora. Ciò consente anche di aderire a iniziative nazionali ed internazionali di riforestazione. Non ci sembra quindi un progetto così complesso da non dover essere considerato e non vogliamo credere che sia il M5S l’unica forza politica interessata a realizzarlo trattandosi peraltro, lo ribadiamo, di una legge e come tale riteniamo debba essere rispettata e obbligatoriamente applicata.

Attendiamo i chiarimenti del caso da parte dell’attuale amministrazione, quali le intenzioni e con quali modalità intenda procedere, considerando che Saronno aspetta ormai da 10 anni e che siano proprio le istituzioni che ci rappresentano , le stesse che ci chiedono rispetto delle leggi e delle regole, a ignorarle per primi non ci sembra il modo migliore per dare un “buon esempio”.

