SARONNO – Con ieri 31 marzo ha avuto termine lo stato di emergenza covid che, tra le altre cose, aveva consentito deroghe e gratuità nell’utilizzo temporaneo di suolo pubblico per le attività commerciali. Da oggi quindi è ritornata ad operare la normativa ordinaria, ma l’Amministrazione saronnese ha avviato un percorso per costruire autorizzazioni mirate “che possano rispondere alle esigenze dei commercianti e abbiano una validità indipendente da stati di emergenza o situazioni occasionali. Il primo passo è stato quello che ha visto, tra gennaio e febbraio, la polizia locale di Saronno visitare tutti gli esercizi commerciali del territorio, che sono stati invitati a

presentare istanza di autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico: tutti loro hanno avuto in consegna la necessaria modulistica. A metà marzo la quasi totalità degli esercenti interessati ha depositato l’istanza e tutte queste ultime sono state vagliate degli uffici che

hanno iniziato a perfezionare le istruttorie.

“Molte di esse – ha spiegato l’assessore comunale al Commercio, Domenico D’Amato – sono risultate carenti di informazioni e/o dati oppure non correttamente compilate. Allo scopo di andare incontro alle necessità di revisione, abbiamo ottenuto la disponibilità, da parte di Ascom e Confcommercio, che vogliamo ringraziare, a collaborare per supportare gli associati nel perfezionamento delle istanze di

autorizzazione temporanea”. L’obiettivo è quello di consentire e stimolare, con azioni sinergiche, l’incremento di tale offerta per mettere a disposizione dei cittadini spazi pubblici da utilizzare per il tempo libero e la cura delle relazioni, oltre che fornire agli esercenti di attività commerciali strumenti di sviluppo e ampliamento della propria attività.

“Tutto questo rientra nel più ampio progetto di attrattività della città – conclude il sindaco Augusto Airoldi – che passa dai previsti interventi di arredo urbano, di ampliamento e miglioramento della illuminazione pubblica, di adeguamento e miglioramento della

viabilità, di offerte culturali, di cura e programmazione di eventi. Una città attrezzata che propone e stimola, è la risposta concreta e di prospettiva di lungo periodo che questa Amministrazione mette a disposizione per lo sviluppo di chi investe e fa attività sul nostro

territorio”.

01042022