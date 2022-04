x x

CISLAGO / TRADATE – Aveva lasciato rifiuti indifferenziati in un campo alla periferia di Cislago, è stato individuato e multato: a ricevere una sanzione da 160 euro un uomo abitante a Tradate. Nei giorni scorsi erano stati alcuni passanti a notare la presenza dei rifiuti sparpagliati margine di via dello Sport. E’ stata informata la polizia locale e gli agenti si sono recati sul posto per un sopralluogo. Hanno trovato gli elementi per risalire a chi appartenesse la spazzatura, al quale è stato adesso inviato il “conto”.

Alla nettezza urbana cislaghese è stato affidato il compito di compiere le pulizie, per il recupero dei rifiuti ed il loro corretto smaltimento.

02042022