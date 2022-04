x x

SARONNO – “Il Centro Islamico di Saronno augura, a tutti i suoi fedeli, un buon inizio di Ramadan. Sabato 2 aprile è il primo giorno del benedetto mese dell’anno 2022. La preghiera comunitaria inizierà dopo le 21.30, ricordiamo ai nostri fratelli e sorelle l’utilizzo obbligatorio delle mascherine. Dio possa donare a tutti noi ,in questo mese, le più elevate azioni e intenzioni”. Così i responsabili della struttura di via Grieg, che si preparano a ricevere i fedeli, nel rispetto delle norme anti-covid che sono attualmente in vigore in Lombardia.

(foto archivio: al centro islamoco di via Grieg a Saronno ci si prepara a ricevere i fedeli per la prima preghiera del Ramadan 2022)

02042022