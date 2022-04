x x

SARONNO – “Qualcuno si è preoccupato, qualcuno ci ha creduto quindi è giusto precisarlo: nessun consigliere comunale sta pensando ad un salto della quaglia e soprattutto non c’è nessuna preoccupazione su questo tema da parte della Lega. I limiti dell’azione politica e amministrativa della maggioranza sono evidenti a tutti consiglieri e anche ai cittadini”



Sono le parole del capogruppo Raffaele Fagioli svela il pesce d’aprile politico di ieri: “Nella giornata più goliardica dell’anno, durante la quale gli organi di stampa si prestano a diffondere o costruire notizie di pura fantasia per giocare un po’ su temi di attualità, accogliamo in tutta la sua ironia l’articolo apparso nel tardo pomeriggio su ilSaronno”.



E continua: “Niente è più d’attualità della maggioranza è in fortissima difficoltà, appesa ad un solo voto di differenza, e la speranza di poter allargare la forbice con la minoranza ci sta tutta: mi auguro che rimanga un sogno. Da parte nostra nessuna apertura, per ora”.

