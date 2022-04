x x

TRADATE – Nel girone A di Prima categoria, alla 26′ giornata, luci e ombre per le formazioni tradatesi. Il Tradate in trasferta a Bosto ha perso 2-1, agli ospiti non è bastato il gol di Mehmetaj. Mentre allo stadio tradatese la Pro Azzurra Mozzate (che appunto in questa stagione disputa gli incontri casalinghi al centro sportivo di Tradate) ha vinto 1-0 la sfida contro l’Antoniana, decisiva la rete di Forni.

Prima categoria girone A, 26′ giornata: Bosto-Tradate 2-1, Cantello Belfortese-Valceresio Audax 1-2, Ispra-San Marco 2-1, Jeraghese-Faloppiese Ronago 0-4, Luino-Nuova Fiamme Oro Ferno 1-1, Pro Azzurra Mozzate-Antoniana 1-0, Arsaghese-San Michele 2-1. Classifica: Ispra 42 punti, Valceresio Audax 41, Bosto 39, Luino e Pro Azzurra 36, Nuova Fiamme Oro Ferno 35, Tradate 34, Arsaghese 31, San Michele 29, San Marco 27, Cantello Belfortese 21, Faloppiese Ronago 17, Antoniana 13, Jeraghese 6.

(foto archivio: azione di gioco del Tradate in un precedente match)

03042022