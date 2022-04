Calcio Eccellenza, mercoledì sera pari Ardor Lazzate. Varesina sempre più prima

LAZZATE / VENEGONO SUPERIORE – Nel recupero della prima giornata di ritorno del campionato di Eccellenza, questa sera il pareggio interno, 1-1, dell’Ardor Lazzate contro il Gavirate. Per i gialloblù a segno Bertani mentre per i varesottiil gol Lercara. Missione compiuta invece per la Varesina calcio che ha battuto 1-0 in trasferta la pericolante Rhodense, il gol-partita è stato realizzato da Poesio al 35′, con i biancorossi che dunque si confermano saldamente al comando della graduatoria.

I risultati del mercoledì

Risultati 1′ gionata di ritorno. Gare serali Ardor Lazzate-Gavirate 1-1, Calvairate-Club Milano 2-1, Rhodense-Varesina Calcio 0-1, Sestese-Castanese 1-2, Vogherese-Pavia 3-2; gare pomeridiane Settimo-Accademia pavese 0-1, Verbano-Base 96 Seveso 3-1, Vergiatese-Varzi 4-2. Classifica: Varesina 59 punti, Castanese 55, Vogherese 48, Sestese 46, Varzi 45, Verbano 42, Club Milano e Vergiatese 36, Ardor Lazzate 34, Calvairate 31, Accademia pavese 29, Gavirate e Pavia 22, Rhodense 22, Base 96 Sevese 21, Settimo 11.

(foto archivio: Ardor Lazzate in azione di gioco)

06042022