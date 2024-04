Calcio

LAZZATE – Missione compiuta sulla strada dei playoff per l’Ardor Lazzate che oggi pomeriggio in casa, 30′ giornata di Eccellenza, ha battuto 2-0 il Casteggio. A segno al 14′ del primo tempo Zefi, raddoppio del solito Giangaspero. Un risultato che consente ai gialloblù di restera in scia delle migliori, ed in piena zona playoff.

Risultati

30′ giornata: Accademia pavese-Accademia Vittuone 4-0, Ardor Lazzate-Casteggio 2-0, Base 96 Seveso-Solbiatese 1-2, Castanese-Magenta 1-3, Fbc Saronno-Fc Milanese 1-2, Oltrepò-Meda 1-0, Pavia-Vergiatese 1-1, Sestese-Calvairate 0-3, Verbano-Caronnese 2-0.

Classifica

Oltrepò 66 punti, Pavia e Magenta 57, Ardor Lazzate 56, Solbiatese e Fc Milanese 53, Calvairate 51, Casteggio 48, Base 96 Seveso e Caronnese 46, Fbc Saronno 44, Sestese 37, Castanese e Accademia pavese 33, Vergiatese 30, Verbano 27, Meda 25, Accademia Vittuone 5.

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio: Ardor Lazzate in azione di gioco in occasione di una precedente partita del campionato di Eccellenza)

14042024