SARONNo – “Un pezzo di storia di Saronno che tale resterà nella memoria della città e dei saronnesi”. Così il prevosto monsignor Claudio Galimberti ha descritto il 91enne Fausto Gianetti, attivissimo saronnese scomparso lunedì, durante l’ultimo saluto celebrato in Prepositurale giovedì 7 aprile.

A rappresentare il Comune, oltre al gonfalone, anche il sindaco Augusto Airoldi con la vice Laura Succi e il presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli. Presente anche l’assessore Franco Casali e l’ex sindaco ed ora consigliere Alessandro Fagioli con gli ex primi cittadini Angelo Tettamanzi e Luigi Stucchi e gli ex assessori Fabio Mitrano e Annalisa Renoldi. Non è mancata una rappresentanza della polizia locale con il comandante Claudio Borsani, della Croce Rossa e delle crocerossine. Molti anche i dipendenti comunali attuali e del passato.

Le esequie sono state celebrate dal prevosto don Claudio Galimberti con monsignor Angelo Centemeri e il cappellano dell’ospedale don Vincenzo Bosisio.

“Fausto Gianetti è stato un uomo forte non di quella forza violenta ma di quella arriva, saggia e onesta con la dedizione agli altri – ha rimarcato don Claudio – Fausto è stato un uomo che ha preso le sue responsabilità e le ha vissute con passione. Molte cose le ha fatte con gratuitá, e noi ricordiamo proprio la sua generosità. Ricordiamolo anche per tutti i disegni di bontà che ha saputo distribuire nella sua esistenza” .

Al termine della cerimonia l’intervento del prevosto don Angelo Centemeri che ha raccontato i “quarant’anni di percorso con Gianetti” .

“Qualche giorno fa Fausto Gianetti mi ha cercato come amico e sacerdote e mi ha parlato della sua forza, del suo impegno. Fausto ha superato a pieni voti l’esame del Vangelo che era radicato dentro di lui. In questi giorni ho sentito il dolore della città per aver perso una persona importante… è successo spesso con il Covid. La pandemia non ha solo visto le persone andare avanti ma ha mostrato anche quelle che, con doni diversi, si sono messe al servizio della citta'”.

“Fausto era un uomo concreto – ha concluso – seguiamo il suo esempio, il suo impegno per la concordia come base per risolvere i problemi. Fausto la tua memoria resterà nella città perché a modo tuo con le tue caratteristiche hai lasciato un’impronta”.

