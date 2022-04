x x

SARONNO – Si è spento oggi Fausto Gianetti, 92enne, già assessore ai Lavori Pubblici, assessore provinciale, presidente del Centro Sociale Cassina Ferrara e presidente del Gruppo Anziani.

Gianetti è stato, infatti, molto attivo sia in ambito politico sia in quello sociale sempre pronto ad organizzare eventi, affrontare problemi e organizzare incontri. E’ stato insignito della Ciocchina, la civica benemerenza di Saronno nel 2008.

A darne la notizia il presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli che l’aveva voluto nella sua prima Giunta quando era sindaco: “Ne serbo un ricordo personale di grande gratitudine. Un altro pezzo della storia saronnese non c’è più”.

