SARONNO – Oggi si è spento all’età di 92 anni l’ex assessore e presidente del Gruppo Anziani Fausto Gianetti. Ecco alcuni messaggi di ricordo dei cittadini saronnesi che si aggiungono a quelli espressi a livello istituzionale dall’Amministrazione comunale.

FORZA ITALIA SARONNO

Il Commissario di Forza Italia Saronno Mariassunta Miglino, il Capogruppo in Consiglio Comunale Agostino De Marco, i membri del Direttivo, gli iscritti e i simpatizzanti si uniscono al cordoglio della città intera per la scomparsa di Fausto Gianetti. Nei molteplici incarichi pubblici che ha ricoperto nella sua vita ha sempre mostrato schiettezza, senso pratico, trasparenza, onestà unite a una grande simpatia che lo rendeva capace di immediata empatia con tutti. Esponente di quella grande tradizione mazziniana che si raccolse intorno al Partito Repubblicano di Ugo La Malfa, Fausto pur non aderendo mai a Forza Italia ne ha seguito il percorso con simpatia e cordialità dando sempre un contributo costruttivo, moderato e liberale all’amministrazione cittadina di cui ha fatto parte con ruoli di grande responsabilità. La città e in particolare la sua amata Cassina Ferrara lo piangono.

M5S SARONNO

Chi non conosceva Fausto Gianetti? Dalla politica al sociale, sempre operoso, presente, attento e partecipe, ha attraversato lunghi anni della vita cittadina saronnese. Lo salutiamo con grande rispetto e stima, alla sua famiglia la nostra vicinanza e il nostro sentito cordoglio.

VALERIA VALIONI EX VICESINDACO

Spiritoso e cordiale, abbiamo discusso, chiaccherato e riso assieme nei 5 anni in cui , io assessore e lui presidente del gruppo anziani, abbiamo collaborato al progetto “anziani meno soli piu’ sani”. Pur con diversi orientamenti politici, siamo stati capaci di amicizia e affetto reciproci. L’ho incontrato spesso in questi anni, a braccetto con “la sua signora”., sempre pronto con una battuta… Vorrei associarlo nel ricordo ad un altro appassionato animatore dei circoli cittadini per anziani: “il Gianazza” della Cassina Ferrara , che se ne e’ andato troppo presto. Persone capaci di fare tanto per la loro comunita’. E non ce ne sono cosi’ tante.





