LIMBIATE – Singolare intervento nella mattinata domenicale per una pattuglia della polizia locale di Limbiate, intervenuta in via Bellaria. Gli agenti avevano infatti notato una donna che armeggiava attorno ad una Audi posteggiata: la vettura era della signora, ed ai tutori dell’ordine ha fatto presente di avere lasciato le chiave nell’abitacolo mentre le portiere si erano chiuse ermeticamente. All’interno il figlio piccolo, rimasto dunque bloccato all’interno. I vigili urbani hanno subito fatto arrivare un meccanico, che rapidamente è riuscito a riaprire il mezzo.

Tutto si è dunque risolto nel migliore dei modi, senza particolari conseguenze.

(foto archivio: una pattuglia della polizia locale di Limbiate)

11042022