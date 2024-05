Cronaca

SARONNO – Non è bastato l’intervento di alcuni saronnesi per porre fine alla lite scoppiata nella notte tra sabato 17 e domenica 18 maggio tra via Roma e piazza Libertà. I contendenti due ragazzi giovanissimi di origine straniera non si sono calmati fino a qua le sirene dell’ambulanza e dei carabinieri che arrivavano in piazza non ha messo in fuga uno dei due.

Ma facciamo un passo indietro. Torniamo all’una e dieci quando in piazza Libertà, nei pressi dell’intersezione con via Roma, è iniziata una lite tra due giovani. Le motivazioni non sono chiarite ma si è passati dalle urla alle mani. Sono volati schiaffi, pugni e calci e alcuni presenti si sono subito attivati nel tentativo di placare la lite. Non c’è stato però niente da fare tanto che diversi presenti hanno chiamato il numero unico delle emergenze.

In pochi minuti in lontananza si è sono sentite le sirene dei carabinieri e dell’ambulanza della Croce Rossa di Saronno. Uno di due contendenti si è dileguato di corsa mentre l’altro è rimasto a terra decisamente provato e malconcio. Il personale sanitario gli ha presto le prime cure e dopo una mezz’ora l’ha trasferito all’ospedale di Saronno per le cure del caso. Ha riportato contusioni ed escoriazioni ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

