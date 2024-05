Cronaca

SARONNO – A dare l’allarme è stato l’amministratore del condominio che oggi sabato 18 maggio intorno alle 17 ha contattato il comando di polizia locale per un cornicione pericolante.

Immediata la mobilitazione: sul posto, in via Garibaldi nella zona a traffico limitato del centro cittadino, sono arrivati due mezzi dei vigili del fuoco e una pattuglia della polizia locale. Diversi i cittadini che si sono fermati per cercare di capire cosa stesse succedendo mentre la zona veniva transennata prima e messa in sicurezza poi.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti