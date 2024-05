Cronaca

SARONNO – Non è certo passato inosservato a chi si trovava a passare di lì la notte scorsa il grande striscione, praticamente un lenzuolo bianco, che è stato posizionato sulla ringhiera del ponte della Vittoria, all’altezza del marciapiede che da viale Rimembranze porta all’area della stazione ferroviaria centrale, con una scritta pro aborto.

“Aborto libero e sicuro” firmato “Furiose“, questo il testo sullo striscione, ben visibile da chi in auto o a piedi percorreva il sottopasso di via I maggio in direzione centro o stazione.

Proprio ieri a Firenze si è tenuta una manifestazione per “difendere” la legge 194 sulla interruzione di gravidanza; tema del quale si sta molto discutendo in questo periodo a livello italiano.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto: lo striscione comparso sul ponte della Vittoria di Saronno, la scorsa notte)

18052024

Commenti