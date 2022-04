x x

SARONNO – Si preannuncia un martedì di passione per gli automobilisti saronnesi: domani 12 aprile, dalle 9 alle 13, sono in programma alcuni rilievi tecnici su viale Lazzaroni, lato est, in corrispondenza degli istituti scolastici superiori Ipsia e Zappa.

Per permettere l’esecuzione dell’intervento da parte dei tecnici in sicurezza, verrà istituito un senso unico alternato di marcia nel tratto compreso tra via Mantegazza e il sovrappasso di via Grandi.

L’Amministrazione che garantirà la presenza della polizia locale soprattutto se la situazione del traffico sarà particolarmente critica si scusa per eventuali disagi sul fronte del traffico.

