SARONNO – Due incidenti stradali oggi a Saronno: alle 8.50 è stato investito un pedone, una donna di 64 anni, al quartiere Matteotti: il fatto è successo in via Sampietro vicino alla intersezione con via Sella. Sul posto è accorsa una ambulanza del Sos Uboldo: la sessantaquattrenne non è apparsa in condizioni preoccupanti, è stata comunque trasportata all’ospedale cittadino di piazzale Borella per esser medica e per gli accertamenti del caso.

Alle 12.20 in via Varese, alla altezza della rotonda all’incroci con via Volonterio, lo scontro fra una automobile ed una motocicletta: il motociclista, un uomo di 35 anni, è caduto a terra ma non ha riportato gravi lesioni E’ stato soccorso dall’equipaggio di una pattuglia dei carabinieri e da quello di una ambulanza della Croce rossa di Saronno e con l’autolettiga è stato trasferito all’ospedale cittadino per essere medicato.

In precedenza, alle 6.40, intervento dell’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca in una ditta di via Varese a Saronno per soccorrere una donna di 58 anni, dopo un piccolo infortunio. Non grave, è stata trasportato all’ospedale cittadino per gli accertamenti del caso.

12042022