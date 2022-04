x x

SARONNO – Pomeriggio movimentato in via Leopardi nel centro di Saronno, a pasqua, dove alle 16 è arrivata una ambulanza della Croce rossa saronnese: poco prima alcuni passanti aveva segnalato la presenza di una persona in evidente difficoltà. I soccorritori nei pressi della intersezione con via Marconi hanno trovato un uomo che stava male: gli è stato diagnosticato uno stato di intossicazione etilica; evidentemente c’era stato un brindisi di troppo. Il paziente si è comunque ben presto ripreso e non si è rivelato necessario il suo trasporto in ospedale; visto che ormai stava meglio gli è stato permesso di ritornare a casa senza passare dal pronto soccorso.

(foto archivio)

17042022