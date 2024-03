Cronaca

SARONNO – Traffico rallentato in centro città nel tardo pomeriggio odierno per un incidente stradale che si è verificato alle 18.15 quando si sono scontrate un’automobile ed una motocicletta. Saul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia cittadina ed è arrivata l’ambulanza della Croce rossa saronnese.

E’ stato soccorso un uomo di 56 anni, per il quale non si conunque rivelato necessario l’eventuale trasporto in ospedale. I militari dell’Arma si sono occupati di eseguire i rilievi del sinistro, che si è verificato all’incrocio con via Cesati, nelle vicinanze del Municipio, in un punto della viabilità cittadina che è sempre molto trafficato.

(foto: precedente intervento soccorsi e forze dell’ordine nelle vicinanze del luogo dove si è verificato il sinistro di oggi)

