SARONNO – CISLAGO – Presente anche il comitato di Saronno e Cislago tra i 6mila volontari della Croce Rossa che, da ogni angolo d’Italia, si sono radunati sabato 6 aprile a Roma per incontrare Papa Francesco.

Questa giornata speciale, che ha visto piazza San Pietro colorarsi di rosso grazie alle divise dell’organizzazione di volontariato, è stata organizzata per celebrare i 160 anni dalla nascita della Croce Rossa Italiana. I 14 volontari saronnesi e cislaghesi sono partiti nella serata di venerdì 5 aprile dal centro logistico di Bresso, insieme a circa 420 volontari Cri provenienti da tutta Lombardia. I nove pullman su cui viaggiavano sono arrivati intorno alle 7 di sabato mattina nella capitale, dove i volontari si sono subito messi in fila per i controlli, per poi accedere successivamente alla Sala Nervi, adibita per l’udienza con il Papa prevista per le 9.30.

Nell’attesa del pontefice ci sono stati anche piacevoli e sorprendenti incontri, infatti alcuni volontari di Saronno hanno potuto ritrovarne altri provenienti di diverse zone della penisola, conosciuti tempo prima al di fuori dei confini cittadini.

Nel corso della mattinata una spazio della manifestazione è stato dedicato al corpo musicale della Croce Rossa e ad alcune toccanti testimonianze di volontari che hanno operato in contesti particolarmente difficili, come il terremoto de L’Aquila, il nubifragio in Emilia, durante la guerra in Ucraina e sulle coste di Lampedusa, soggette ogni giorno agli sbarchi di migranti. Per la speciale occasione è intervenuto anche Rosario Valastro, presidente nazionale della Cri, ringraziando i volontari per il duro lavoro svolto, ma ricordando anche come ogni giorno ci sia una nuova sfida da affrontare.

Anche Papa Francesco, dopo essere stato accolto con un’ovazione, ci ha tenuto a ringraziare tutti i presenti per l’aiuto prestato. Il Pontefice si è poi soffermato sulle terribili situazioni in cui si trovano a vivere moltissimi bambini, vittime di tragedie, ai quali è stata strappata la gioia e la spensieratezza dell’infanzia. Un momento di riflessione forte che ha toccato tutti i volontari, al quale è seguita la benedizione che ha decretato la conclusione dell’evento.

I volontari, al termine dell’incontro, hanno pranzato e si sono subito rimessi in viaggio verso casa, enormemente arricchiti dall’esperienza.

(foto dell’evento)

