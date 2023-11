Cronaca

SARONNO – Intervento dell’ambulanza oggi nell’area della stazione ferroviaria di “Saronno centro” in piazza Cadorna: i passanti hanno visto arrivare l’autolettiga della Croce rossa saronnese con i lampeggianti accesi.

L’episodio si è verificato alle 14.30: i soccorsi sono stati attivati per un uomo di 66 anni rimasto vittima di una caduta accidentale; non ha comunque riportato gravi conseguenze, è stato medicato direttamente sul posto. Infatti, non si è reso necessario l’eventuale trasporto in ospedale.

(foto: l’ambulanza della Croce rossa di Saronno che è intervenuta oggi alla stazione ferroviaria di Saronno centro per soccorrere l’uomo rimasto contuso per una caduta accidentale. Alla vicenda non è comunque mancato il lieto fine, considerato che l’interessato non ha riportato gravi conseguenze)

