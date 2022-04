Cislago, serata in oratorio per celebrare Giovanni Rimoldi e Anna Puricelli

CISLAGO – Giovedì 21 aprile alle 21 nella sala Beato Luigi Monza dell’Oratorio Sacro Cuore si svolgerà una serata per presentare il libro “Anna e Giovanni”e far conoscere alle nuove generazioni la vita e la testimonianza dei coniugi Giovanni Rimoldi e Anna Puricelli, cittadini rispettivamente di Cislago e Busto Arsizio. L’incontro sarà moderato da Franesca Iotti, con la presenza degli autori, la professoressa Laura Vignati e l’imprenditore Mario Colombo, proseguendo. con un intervento di don Umberto dell’Orto.

Il libro è nato in occasione dei festeggiamenti per i 30 anni di vita del Centro di aiuto alla vita di Busto Arsizio, celebrato nel 2019 e racconta la storia di Giovanni Rimoldi, aspirante salesiano in gioventù e di Anna Puricelli, i loro impegni nel gruppo missionario, in “Famiglie in cammino”, la nascita e la vita di solo 100 giorni della figlia Maria Gabriella, l’impegno nel Centro aiuto alla vita. Il ricavato andrà a sostegno delle attività del Centro aiuto alla vita bustocco.

L’evento si svolge in occasione dei due giorni di festeggiamenti previsti a Cislago per il 24 e 25 aprile per la celebrazione della festa patronale dedicata a Sant’Abbondanzio, in occasione della quale il locale Movimento per la vita organizza la mostra “Un grande si alla vita”, ideata e realizzata da Giovanni e Anna, che in vita hanno dedicato il loro impegno in difesa della cultura della vita. La mostra sarà visitabile in chiesa dell’Annunciata nei giorni di sabato 23, domenica 24 e lunedì 25 aprile dalle 9 fino alle 19.

(foto: Giovanni Rimoldi e Anna Puricelli)

