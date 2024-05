ilSaronnese

GERENZANO – Anche quest’anno torna a Gerenzano il divieto di transito, in vigore da maggio fino a settembre.

Con l’arrivo della bella stagione, la giunta Castagnoli ha rinnovato il provvedimento che interesserà ogni domenica del periodo primaverile-estivo, giornata in cui le automobili non potranno circolare in via Lepetit (traversa di via Risorgimento). La decisione è stata presa per tutelare i ciclisti e i pedoni che, con l’arrivo del clima caldo e delle giornate più lunghe, percorreranno abitualmente la strada interessata, per accedere alla zona verde al confine con Rescaldina. Come indicato dalla segnaletica, è consentito il passaggio solamente degli automezzi delle competizioni regolarmente autorizzate.

Nonostante l’ordinanza sia in vigore già da tempo, sembrerebbe che solo in pochissimi ne siano a conoscenza. Ad oggi inoltre sono sempre di più i vandali che, per raggiungere più in fretta il comune confinante, danneggiano la sbarra posizionata sul territorio di Rescladina, alzandola e passandoci oltre.

All’incrocio con via Risorgimento invece, dal lato di Gerenzano, ogni weekend vengono posizionate le transenne per chiudere la circolazione alle automobili e salvaguardare la sicurezza di passanti e ciclisti. Anche in questo caso si sono verificati problemi, essendo state più volte spostate le transenne da qualche automobilista che non ha accettato la chiusura della via.

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti