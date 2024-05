Cronaca

GERENZANO – Una spilla ed un paio di orecchini ma soprattutto tanti danni alla porta di ingresso. E’ il bilancio dell’effrazione messa a segno settimana scorso in una villetta alla periferia cittadina nei pressi del confine con Saronno.

Il colpo è stato realizzato nel pomeriggio quando i proprietari di casa sono usciti per andare in farmacia. E’ possibile che i ladri siano stato “disturbati” dal rapido ritorno della coppia che li ha costretti ad una fuga precipitosa.

Al loro ritorno a casa, dopo la breve commissione, moglie e marito si sono accorti che qualcosa non andava quando hanno visto la porta d’ingresso rotta. I ladri infatti l’avevano scassinata riuscendo così ad entrare nell’abitazione dove hanno messo tutto a soqquadro. Setacciando ogni mobile sono riusciti a prendere alcuni preziosi.

Ai padroni di casa non è rimasto altro da fare che contattare i carabinieri che hanno effettuato un sopralluogo e porgere denuncia. Per loro oltre al rammarico per i preziosi di famiglia spariti anche la necessità di provvedere all’installazione di una nuova porta.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti