ORIGGIO – Slow Food Origgio-Saronnese e Semplice Terra organizzano per sabato 23 aprile un doppio appuntamento sul tema degli alberi e delle foreste: una visita guidata al Bosco Borromeo di Origgio e una conferenza presso la Villa Borletti.

Per l’escursione, organizzata in collaborazione con il Parco dei Mughetti, ritrovo è alle 15.45 in fondo alla via I Maggio. Oltre alla guida del parco sarà presente anche Franco Luigi Turconi orto cultore storico scientifico autore del libro “L’orto giardino che passione”.

Per la conferenza invece appuntamento alle 18 a Villa Borletti. Relatore sarà Gianluca Borroni, autore del libro “Chiama gli alberi per nome”. Al termine ci sarà un aperitivo offerto da Slow Food. Per informazioni e prenotazioni Per informazioni e prenotazioni: [email protected]

