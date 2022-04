x x

GERENZANO – Sono state oltre un centinaio le donazioni per sostenere le spese mediche necessarie a curare Maya la barboncina che domenica 10 aprile è stata aggredita al parco degli Aironi di Gerenzano da un pitbull/amstaff.

Su gofundme un’amica della gerenzanese proprietaria della cagnolina di lanciare una raccolta fondi che si aggiunge all’appello per rintracciare il proprietario del cane colpevole dell’aggressione. Con 124 donazioni sono già stati raccolti poco più di 2300 euro.

Ecco l’appello

Ciao mi chiamo Marta, sto organizzando una raccolta fondi per Maya, la cagnolina della mia amica. Maya ha 9 mesi e domenica 10 aprile è stata aggredita al parco degli aironi di gerenzano da un pitbull/amstaff. I proprietari del cane non sono stati identificati e tutt’ora non hanno risposto ai vari appelli. L’aggressione ha provocato gravissimi danni interni a Maya, che è stata operata ed è ancora in terapia intensiva e la prognosi resta riservata. Così, la mia amica si trova a dover affrontare spese veterinarie altissime, senza sapere se Maya tornerà a casa e con due bimbi in lacrime, che si aspettano di rivedere la loro cagnolina. Vi ringrazio fin ora per la vostra solidarietà.

QUI IL LINK PER DONARE

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn