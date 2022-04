x x

LIMBIATE – I limbiatesi ci sperano, perché la situazione relativa alla medicina territoriale è ormai al collasso. La notizia relativa ai 46 nuovi medici di medicina generale diplomatisi dopo il corso di formazione indetto da Ats Brianza è stata accolta con favore sui social dai cittadini brianzoli e, in particolare, dai limbiatesi, dove da tempo ormai sono 4mila i pazienti senza medico di famiglia.

I corsisti provengono dalle Asst di Monza (venti), Brianza (tredici) e Lecco(altri tredici) e in questi 3 anni hanno svolto più di 4.800 ore tra pratica clinica, ambulatoriale e teoria. La speranza è che adesso questi medici decidano di rimanere sul territorio brianzolo, per andare ad occupare gli spazi rimasti vuoti dopo i tanti pensionamenti registrati negli ultimi due/tre anni.

A Limbiate sono sei i posti da coprire (3 studi hanno chiuso in centro cittadino, uno a Mombello e 2 a Villaggio Giovi), per un totale appunto di circa 4mila pazienti che, in questi ultimi mesi, sono dirottati per ricette, prescrizioni, visite, alla Guardia Medica di Varedo, dove non vi è però un’unica persona di riferimento.Anche a Cogliate la situazione si sta facendo complicata per gli assistiti del medico che è andato in pensione nelle ultime settimane e che devono spostarsi necessariamente a Lazzate, Misinto o Ceriano Laghetto.

