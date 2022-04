x x

CERIANO LAGHETTO – Si è conclusa con una grande festa insieme sul campo e poi con i complimenti in palestra dell’Amministrazione comunale, la bella avventura della formazione di volley Under 12 del Gs Dal Pozzo, che ha ottenuto il quarto posto regionale di categoria. La formazione del Gs Dal Pozzo, che partecipa al campionato Pgs, con il ritorno alle competizioni sportive dopo due anni di grande sacrificio per le limitazioni dovute al Covid, ha vinto la fase provinciale a gironi, ottenendo l’accesso alla fase regionale di categoria. Il cammino è proseguito con altre tre vittorie preliminari fino a conquistare una delle due semifinali, persa contro Arluno, squadra che avrebbe poi vinto il titolo regionale.

Nella sfida per il quarto posto, le ragazze di Dal Pozzo hanno ceduto solo all’ultimo alla formazione di Desio, che ha vinto per 3 a 2. “Un risultato prestigioso e di grande valore per queste ragazze e per la nostra società” sottolinea il direttore sportivo Alessandro Gurioli. Domenica, al palazzetto dello sport di Arluno c’era da festeggiare il quarto posto lombardo e tutto lo staff tecnico con i genitori al seguito, si sono uniti alla gioia delle giovanissime atlete di Ceriano, che hanno portato a casa un titolo prestigioso.

Martedì sera, per loro, anche la visita a sorpresa, durante gli allenamenti nella palestra della scuola secondaria, del sindaco Roberto Crippa, del vicesindaco Dante Cattaneo e del consigliere delegato allo Sport, Giuseppe Radaelli, che hanno voluto complimentarsi personalmente con le atlete della squadra, Balestrini Dalila, Brizzi Giulia, Vilasi Noemi, Basilico Giulia, Vinante Virginia, Confalonieri Alice, Meregalli Sara, Lika Kejsila, Villa Emma e con i loro allenatori, Elisa Candusso e Riccardo Vago per l’ottimo risultato raggiunto. “Superata la fase più critica della pandemia, finalmente stanno riprendendo tutte le attività sportive e cominciano ad arrivare le belle soddisfazioni delle nostre squadre e dei nostri atleti e queste giovanissime pallavoliste ne sono una bella dimostrazione – ha commentato il consigliere Radaelli – Le società sportive di Ceriano Laghetto si lasciano alle spalle due anni difficilissimi, ma stanno dando già una grande dimostrazione di caparbietà con prestazioni di ottimo livello che confermano la qualità dello sport cerianese”.

