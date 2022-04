Ceriano Laghetto: educazione stradale col Bc Groane

x x

CERIANO LAGHETTO – Si è conclusa nei giorni scorsi la seconda parte del progetto di educazione stradale per gli alunni della scuola primaria, riguardante l’uso corretto della bicicletta e rivolto in maniera specifica ai bambini delle classi quinte. Come avviene ormai da una decina d’anni, a tenere le lezioni ci sono gli esperti di Bc Groane, associazione cerianese che promuove l’uso della bicicletta come stile di vita, scelta ambientale e di salute. Ognuna delle quattro classi quinte ha seguito una lezione teorico-pratica della durata di due ore, durante la quale sono state fornite informazioni sull’uso corretto della bicicletta, a cominciare dal controllo e dalla manutenzione del mezzo. Gomme, freni e luci sono le cose da controllare prima di mettersi in sella e poi ci sono tutte quelle piccole attenzioni che aiutano a mantenere la bicicletta in piena efficienza nel tempo. “Vengono fornite anche indicazioni sull’abbigliamento più idoneo da indossare e sui movimenti corretti da effettuare quando si va in bici, per evitare situazioni pericolose” spiega Maurizio Prada, uno degli istruttori di BC Groane. Dopo la parte teorica, che riguarda anche alcune nozioni del Codice della strada, sulla segnaletica da rispettare, si è passati alla parte pratica, con la quale i ragazzi sono stati invitati a compiere dei percorsi, ciascuno in sella alla propria bici. Rettilineo, slalom, prove di frenata, attenzione agli ostacoli sono alcune delle situazioni in cui i ragazzi hanno potuto sperimentare la loro abilità, mettendo in pratica gli importanti consigli dell’esperto. “Per noi è molto importante diffondere la cultura della bicicletta tra le nuove generazioni, ci auguriamo che ci siano sempre più giovani che imparino ad utilizzare questo mezzo di trasporto” aggiunge Prada.

“La lezione di educazione stradale sull’uso della bicicletta è un tassello importantissimo del percorso di formazione a 360 gradi che i nostri ragazzi affrontano a scuola – commenta l’assessore comunale all’Istruzione, Dante Cattaneo – Partire dai ragazzi è la ricetta giusta per un futuro più sostenibile e rispettoso della sicurezza stradale e dell’ambiente. Grazie alla nostra Polizia locale e alla collaborazione preziosa dei volontari dell’associazione Bc Groane, che come ogni anno si sono prestati a fornire indicazioni concreti e molto utili all’uso corretto di questo mezzo. Muoversi in bici fa bene all’ambiente e fa bene alla salute, farlo in sicurezza e nel rispetto delle regole fa bene a tutti”.

19042022