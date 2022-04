x x

SARONNO – Ieri alle 20 incidente stradale alla periferia di Saronno: è successo in via Novara nei pressi dell’incrocio con via Einaudi dove si sono scontrate una autovettura ed una motocicletta. Nell’impatto un giovane di 29 anni è rimasto ferito, Sul posto sono accorse una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno ed una ambulanza dell Croce azzurra di Caronno Pertusella. Al ventinovenne sono state praticate le cure del caso direttamente in loco, non aveva patito gravi contusioni e quindi non si è rivelato necessario l’eventuale trasporto in ospedale.

I militari dell’Arma hanno avviato accertamenti e, una volta eseguiti i rilievi del sinistro, hanno compiuto gli approfondimenti del caso al fine di chiarire la dinamica dell’accaduto e risalire alle eventuali responsabilità.

