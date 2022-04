x x

SARONNO – Alle elezioni per rinnovare le Rsu negli enti pubblici nella citta di Saronno Uil Fpl ha ottenuto la maggioranza assoluta delle lavoratrici e dei lavoratori che si sono recati a votare. All’ospedale di Saronno con il 68% dei voti, al Comune di Saronno con il 60% dei voti, all’istituzione zerbi con il 58% dei voti. Un grazie per gli ottimi risultati ottenuti arrivata dalla Uil Fpl a tutti i propri elettori.

