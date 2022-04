Origgio, tamponamento con due ferite alla Muschiona

x x

ORIGGIO – Non hanno riportato gravi lesioni le due donne di 26 e 38 anni rimaste ferite nell’incidente stradale, un tamponamento fra due automobili, avvenuto ieri pomeriggio alle 17.20 in via Cascina Muschiona alla periferia di Origgio e medicate all’ospedale di Saronno dopo essere state soccorse da una ambulanza del Sos Uboldo. Sul luogo del sinistro anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno: i militari dell’Arma si sono occupati di compiere tutti i rilievi dell’incidente, al fine di ricostruire con precisione le cause dell’accaduto e risalire alle eventuali responsabilità.

Sempre ieri ma alle 16.30 intervento dell’ambulanza della Croce rossa di Saronno in una ditta di vis Saronnino a Origgio per un malore: una donna di 23 anni è stata trasportata all’ospedale di Garbagnate Milanese, le sue condizioni non sono comunque apparse preoccupanti.

