SARONNO – Posticipo nel tardo pomeriggio per il Fbc Saronno: la partita, decisiva per la qualificazione ai playoff, a Meda contro la formazione locale si gioca domenica non al consueto orario ma alle 18.30, su richiesta del club brianzolo, visto che in precedenza lo stadio “Città di Meda” di via Icmesa 15 è indisponibile per un altro evento. Il partitone si disputerà dunque in parte sotto la luce dei riflettori: a sfidarsi i saronnesi che sono quarti ed il Meda che è quinto in classifica, nella consapevolezza che il pari in questo caso serve davvero a poco; obiettivo dei due team è di non perdere contatto con le zone di vertice della graduatoria.

Regolamento playoff

In base al regolamento, infatti, “al termine del campionato 2021/2022 la squadra prima classificata in ogni girone acquisisce automaticamente il titolo sportivo per chiedere l’iscrizione al campionato di categoria superiore. Per le inseguitrici, non si disputeranno i primi due turni dei play-off se il distacco in classifica tra la seconda classificata e la terza classificata è superiore a 9 punti. (la 2′ classificata passa direttamente al terzo turno dove previsto); tra la seconda e la quarta il distacco in classifica è superiore a 9 punti il play-off verrà disputato solamente tra la seconda classificata e la terza classificata; tra la seconda e la quinta il distacco in classifica è superiore a 9 punti si disputerà il play-off tra la terza e la quarta classificata, la vincente del 1′ turno incontrerà nel 2′ turno la seconda classificata.

La classifica attuale

Solbiate 67 punti, Morazzone 55, Castello Cantù 51, Fbc Saronno 46, Meda 45, Besnatese 42, Lentatese 40, Universal Solaro 38, Valle Olona 32, Accademia Inveruno e Aurora Cmc Uboldese 30, Solese 29, Amici dello sport 27, Gallarate e Union Villa Cassano 22, Olimpia 20.

(foto archivio: un Saronno-Meda di qualche tempo fa)

22042022