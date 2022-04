x x

SARONNO – Le telecamere della Rai tv sono state a Ufo, il centro giovanile nato qualche tempo fa negli spazi dell’oratorio del Santuario della Beata vergine in viale Santuario. “Raccontarsi è un fermo obbligato per considerare la strada fatta e da fare” dicono da Ufo, dove tutti hanno accolto con simpatia e disponibilità la troupe della televisione nazionale, per registrare un servizio andato in onda nella trasmissione “A sua immagine” dello scorso lunedì 18 aprile.

Obiettivo del servizio, quello di fare conoscere il centro giovanile e l’impegno dei ragazzi per tenerlo sempre “vivo” e pieno di iniziative interessanti.

(foto: alcuni momenti della visita della troupe della Rai tv a Ufo, il centro giovanile di viale Santuario a Saronno)

22042022