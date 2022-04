x x

SARONNO – Sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno a domare l’incendio scoppiato oggi, martedì 26 aprile, poco dopo le 18.

In via Maddalena il conducente di una Grande Punto si è accorto del fuomo che usciva al cofano ed è sceso dall’auto. Immediata la mobilitazione del quartiere: c’è chi ha chiamata il numero unico delle emergenze e chi ha avvisato le auto di passaggio della criticità in corso.

Sono quindi arrivati i pompieri che sono riusciti a domare l’incendio che comunque è riuscito a divorare la parte anteriore dell’utilitaria. Illeso il conducente.

