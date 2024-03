Cronaca

SARONNO – Camion urta balcone e sfonda cornicione. É l’emergenza che si é registrata stamattina giovedì 14 marzo alle 8.

Per mettere in sicurezza la zona e fare le oppure verifiche é stato necessario chiude via Monti da via Ramazzotti a via San Giuseppe. Intervento che é stato realizzato dalla polizia locale mentre i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno si sono occupati di mettere in sicurezza il balcone.