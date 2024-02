Cronaca

SARONNO – Odore di bruciato ed i segni dell’incendio chiaramente visibili. Questo il “giorno dopo” al vecchio stabile a ringhiera disabitato che si trova a margine di piazza Saragat, nei pressi del cantiere dell’ex Cantoni.

L’allarme all’1 nella notte fra martedì e mercoledì quando alcuni passanti hanno notato il funo che usciva dall’edificio: i pompieri sono intervenuti prontamente ed hanno spento le fiamme che si stavano sviluppando in un appartamento al secondo piano.

L’alloggio è ora circoscritto col nastro bianco e rosso, porte e finestre sono aperte e i segni del fumo nero sono ben visibili. Un danno molto consistente e comunque del tutto irrilevante, considerando che il destino dell’edificio è da tempo segnato, sarà completamente demolito, molto presto.

Le cause del rogo

Per quanto concerne le cause dell’accaduto non ci sono dubbi, qualcuno è entrato per trascorrere la notte ed ha acceso un fuoco, del quale ha poi perso il controllo. Al momento dell’arrivo di carabinieri e vigili del fuoco nello stabile comunque non c’era nessuno.

Le forze dell’ordine hanno avviato accertamenti, come sempre in casi di questo genere. Nello stabile a ringhiera si erano già in passato registrate intrusioni di senza tetto.

(foto: la situazione dello stabile a ringhiera di piazza Saragat poche ore dopo l’incendio)

