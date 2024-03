Comasco

TURATE – Il fumo sembrava arrivare da una finestra a piano terra e i passanti che l’hanno notato hanno dato l’allarme per un incendio in appartamento. In realtà il fuoco era in giardino. E’ l’emergenza, fortunatamente senza gravi conseguenze, che si è registrata ieri pomeriggio, giovedì 14 marzo, in via Manzoni.

Erano da poco passate le 18,30 quando sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno con l’autopompa pronti ad intervenire per spegnere l’incendio scoppiato in un appartamento. In realtà, come detto, le fiamme non erano nel palazzo ma all’esterno. I vigili del fuoco hanno presto risolto l’emergenza senza che si registrassero feriti o danni alla struttura. Sul posto anche i carabinieri della stazione cittadina che con i vigili del fuoco dovranno chiarire cosa abbia causato l’incendio e se ci siano delle responsabilità.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti