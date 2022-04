x x

LAZZATE – Nello scorso week end sono stati vinti tre campionati, due agonistici con i 2006 e 2007, e uno con i 2009 oltre a quello vinto dai 2008 a dicembre. La società tutta, dai mister Luraschi, Artuso, Tumiatti e Diotti con i loro vice, con un lungo lavoro partito da settembre, e lo scouting di Franzoso, Manzato e Vago con innumerevoli chilometri percorsi per scoprire nuovi talenti meritano un grande applauso” riepilogano i dirigenti dell’Ardor Lazzate.

Proseguono dall’Ardor: “Ma, se permettete, c è una persona che più di tutti ha sempre creduto nel settore giovanile: Fabio Maffi, vicepresidente con delega al settore giovanile. Se tutto questo si è avverato gran parte del merito è suo!”

(foto: la formazione under 15 dell’Ardor Lazzate per questa stagione 2021-2022)

