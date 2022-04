x x

GERENZANO – A Gerenzano la prima edizione del “Torneo di freccette”: sabato 30 aprile l’associazione “I colori di Gerenzano” ed in particolare i volontari del rione Funtan, con il patrocinio del Comune di Gerenzano, organizzano questo evento che si terrà all’aperto nella bella cornice di piazza 25 aprile; a partire dalle 15. La quota di iscrizione è di 5 euro, le adesioni si ricevono via Whatasapp entro mercoledì 27 aprile al numero 3498288355, chi vuole partecipare deve fornire nome, cognome ed età; premi per i primi tre classificati. Il torneo, a carattere amatoriale e libero a tutti, viene promosso in collaborazione con il dart club Doppio urlo.

Prevista dalle 17 anche l’apertura di uno stand gastronico mentre per tutta la durata dell’evento sarà offerto un servizio bar all’aperto e saranno offerti gadget a tutti i bambini presenti. Musica dalle 18.

(foto archivio: gara di freccette, qualche tempo fa sempre nella zona)

27042022