Calcio

LAZZATE – In uno scontro diretto per le zone alte della classifica, questo pomeriggio nel penultimo turno di regular season in Eccellenza il netto successo casalingo dell’Ardor Lazzate sulla Solbiatese, 4-1. Per la prima volta la formazione varesotto esce dalla zona playoff mentre l’Ardor è adesso da sola al secondo posto della graduatoria.

Avanti i locali al 22′ con Schieppati, nella ripresa la rete del bomber di casa Giangaspero al 1′, poi Scapinello al 11′ che accorcia le distanze per gli ospiti. Ma il finale è dell’Ardor: ancora in gol Giangaspero al 32′ ed al 35′. Incontro emozionante ma chiaramente nel segno della compagine di casa, che in questo periodo appare davvero in forma smagliante.

Risultati

32′ giornata: Accedemia pavese-Meda 1-2, Ardor Lazzate-Solbiatese 4-1, Base 96 Seveso-Pavia 0-2, Caronnese-Magenta 2-2, Castanese-Accademia Vittuone 6-0, Fbc Saronno-Calvairate 0-4, Oltrepò-Vergiatese 2-0, Sestese-Casteggio 1-0, Verbano-Fc Milanese 1-2.

Classifica

Oltrepò 70 punti, Ardor Lazzate 62, Magenta 61, Pavia 60, Fc Milanese 59, Calvairate 57, Solbiatese 56, Caronnese 50, Casteggio 49, Fbc Saronno 47, Base 96 Seveso 46, Sestese 40, Castanese 36 Accademia pavese 33, Meda 31, Vergiatese 30, Verbano 27, Accademia Vittuone 5.

(foto archivio: Ardor Lazzate in un precedente match)

28042024