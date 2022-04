x x

CARONNO PERTUSELLA – Ha condiviso un post sulla pagina Facebook “Succede a Caronno Pertusella” per ringraziare il caronnese che l’aveva aiutato mentre vittima di un attacca cardiaco. E grazie alla mobilitazione dei caronnesi ci è riuscito.

E’ la bella storia di un 37enne caronnese che è riuscito a mettersi in contatto con chi l’aveva aiutato grazie al tam tam sui social.

“Buongiorno – ha scritto il caronnese – stamattina (ieri martedì 26 aprile ndr) alle 7:30 circa in via XXV aprile, un ragazzo ha avuto un attacco cardiaco ed è caduto per strada. Quel ragazzo sono io, mi ha salvato un defibrillatore impiantato. Scrivo questo perché non ho avuto modo di ringraziare il signore in scooter che si è fermato ed ha chiamato subito i soccorsi. Purtroppo non ho avuto modo di ringraziarlo. Vorrei tanto farlo di persona, quindi se qualcuno conosce questo signore, se vuole mi dia il suo contatto o viceversa. Grazie“

Tantissimi i messaggi sotto i post con tante persone che hanno fatto al giovane auguri per la sua salute ma anche i complimenti al soccorritore. Tra questo anche un collega dell’uomo che riconoscendo il protagonista dell’accaduto l’ha messo in contatto con il ragazzo che in questo modo è riuscito a ringraziarlo.

