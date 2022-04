x x

MISINTO – Manifestazione sindacale all’esterno della Multitalia Servizi srl di via Fornace a Misinto: davanti all’impresa attiva nel settore degli imballaggi questa mattina si sono radunati una decina di dipendenti, per una pacifica protesta, supportata dal sindacato “Sì Cobas” per il quale era presente il sindacalista Giovanni Orsini: la vicenda è legata al ritardo, di alcuni giorni, nel pagamento degli stipendi dei dipendenti. Manifestazione che si è conclusa poco prima delle 13.30 quando la direzione aziendale ha assicurato il saldo del dovuto nel corso della giornata odierna.

Durante la mattinata agli addetti della Multitalia si erano aggiunti, in solidarietà, anche una quindicina di addetti di una impresa con sede nella vicina Lazzate. Il presidio sindacali si è svolto senza incidenti e senza causa problemi al traffico.

(foto: i dipendenti radunati all’esterno della ditta di Misinto, con bandiere e striscione del sindacato Cobas. L’iniziativa di protesta è stata del tutto pacifica)

