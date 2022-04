x x

VARESE – In un mondo del lavoro in continua evoluzione, c’è un player che sta proseguendo la propria crescita digitalizzando il mercato della somministrazione e puntando al lavoro temporaneo come leva per la ripresa occupazionale.

Iziwork – la startup italo-francese che con una piattaforma digitale basata su intelligenza artificiale e analisi dei dati, velocizza e ottimizza i processi di ricerca e selezione – inaugura il suo nuovo hub a Lomazzo, rafforzando il suo presidio in Lombardia, dopo l’apertura degli uffici a Milano e gli Hub di Brescia e Bergamo.

Il nuovo Hub coprirà con i suoi servizi le province di Como, Varese, Lecco e Sondrio con l’obiettivo di far incontrare domanda e offerta di lavoro in tutti i settori che caratterizzano il tessuto imprenditoriale e produttivo di quelle aree, come l’industria manifatturiera e metalmeccanica, logistica e trasporti, produzione tessile, ma anche la ristorazione e la GDO.

Dall’arrivo in Italia a novembre 2020, Iziwork ha già raggiunto obiettivi molto ambiziosi: 21 milioni di euro di fatturato nel 2021, uno staff di 100 dipendenti, oltre 400.000 lavoratori iscritti al proprio database e 8 hub territoriali presenti a Brescia, Bergamo, Torino, Bologna, Parma, Rimini, Pordenone, Verona.

“La scelta di aprire questo nuovo Hub riflette l’importanza del territorio dell’alta Lombardia per lo sviluppo del nostro business e del mercato del lavoro temporaneo” – commenta Pierluigi Lauriano, Managing Director di Iziwork Italia. “Iziwork nasce con l’obiettivo di mettere la tecnologia e il valore umano a servizio dell’impiego, offrendo tutte le tutele ai lavoratori e maggiore flessibilità alle aziende. Un punto di incontro perfetto per promuovere la ripresa occupazionale in un momento ancora caratterizzato da incertezze”.

Molto più di un’agenzia per il lavoro

L’obiettivo è quello di rivisitare in chiave digitale ogni processo che regola i servizi offerti delle agenzie di lavoro. Iziwork rappresenta un’evoluzione dei servizi tradizionalmente resi dalle APL, in grado di intercettare al meglio le opportunità del mercato della somministrazione con una proposta che coniuga il potenziale dell’Intelligenza Artificiale, il valore umano e il presidio sul territorio.

Un cambio di paradigma reso possibile dal digitale, che permette ai candidati di svolgere la fase di on-boarding in soli 2 minuti via App, con test di orientamento, e di suggerire alle aziende il candidato più idoneo in meno di 4 ore. La tecnologia consente di analizzare in modo esaustivo un database di lavoratori iscritti e profilati in costante aggiornamento e integrato con le principali job board digitali nazionali, lasciando ai recruiter specializzati iziwork più tempo per concentrarsi sulla conoscenza approfondita dei candidati preselezionati. Anche la gestione amministrativa degli impieghi è completamente digitalizzata, dai fogli di presenza alle buste paga, riducendo nettamente la possibilità di errori e facilitando l’archiviazione di tutti i documenti utili per lavoratori e aziende.