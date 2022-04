x x

GARBAGNATE MILANESE – Famiglia intossicata dal monossido di carbonio, sono stati salvati dai vigili del fuoco: è successo la scorsa notte alle porte del Saronnese, nel quartiere Quadrifoglio di Garbagnate Milanese dove si sono precipitati i vigili del fuoco garbagnatesi con quelli di Rho e Milano, su posto anche diverse ambulanze, l’automedica ed i carabinieri.

A quanto pare, all’origine di tutto vi sarebbe stato il malfunzionamento di un caldaia che ha “liberato” il monossido nell’appartamento, dove vive una coppia con due figli. Sono stati male ma sono riusciti a chiedere aiuto: sono stati ricoverati in ospedale ma le loro condizioni non sono giudicate preoccupanti. I pompieri sono quindi rimasti sul posto nel corso della mattinata odierna, per la messa in sicurezza dell’impianto e per tutti gli accertamenti del caso.

(foto archivio)

30042022