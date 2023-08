x x

SARONNO – GARBAGNATE MILANESE – Sono talmente piccoli che per alimentarli ci vuole una cura e una delicatezza tale da spingere Enpa Saronno ad affidarli agli esperi della sede di Milano. Così i 4 coniglietti recuperati l’altro giorno nel giardino dell’ospedale di Garbagnate Milanese sono stati affidati al personale specializzato che si occuperà di tutte le loro esigenze.

Ma come siamo arrivati a questo punto? Durante un intervento di manutenzione del verde i giardinieri si sono accorti di aver accidentalmente distrutto la tana in cui si trovano i fratellini. Erano 5. Decisamente piccoli e fragili. Uno purtroppo non è riuscito a superare l’incidente ma gli altri 4 sono stati recuperati dagli stessi giardinieri con grande cura e attenzione. Sono quindi stati affidati ad Enpa Saronno che ha subito allertato la sede di Milano e realizzato il trasferimento in modo che i cuccioli possano superare al meglio il difficile momento.