Cronaca

GARBAGNATE MILANESE – Cane appeso solo col guinzaglio, a penzoloni da una finestra: momenti di grande apprensione per questo episodio avvenuto nel fine settimana a Garbagnate Milanese. E’ successo sabato sera in via Milano, pieno centro: decine di persone si sono radunate per vedere quel che stava accadendo, il cane rischiava di cadere: evidentemente aveva provato a sporgersi e si era ritrovato in quella brutta situazione, ed in casa non c’era nessuno.

Sono stati chiamati i vigili del fuoco ma ancora prima del loro arrivo un giovane era riuscito ad arrampicarsi sul cornicione per soccorrere il cane, un bel border che è uscito praticamente illeso da questa disavventura.

(foto archivio: intervento dei vigili del fuoco)

15042024